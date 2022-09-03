مدرب المنتخب السعودي:” مواجهة الجزائر أمام جمهورها ستساهم في تطوير اللعب”.

تحدث الناخب السعودي. لأقل من 17 سنة، عبد الوهاب ناصر الحربي. عن مواجهة نصف نهائي البطولة العربية لأقل من 17 سنة ضد المنتخب الوطني.

وصرح الناخب ناصر الحربي، على هامش الندوة الصحفية، التي تسبق اللقاء،:”خوض المباريات بكثرة، تُكسب اللاعبين تجربة أكبر”.

وأضاف المتحدث:”الأخطاء واردة في المباريات، لا أحد يستطيع أن يظلم أحد، الإتحاد العربي عين حكام في المستوى، اللاعبين والمدربين والحكام كلهم يريدون النجاح”.

وختم الحربي تصريحاته:” مواجهة الجزائر أمام جمهورها ستساهم في تطوير اللعب، وأتمنى أن يكون حضور الجماهير حافزا للطرفين”.

يجدر للإشارة، سيتواجه المنتخبان الجزائري والسعودي، في نصف نهائي البطولة العربية لأقل من 17 سنة، يوم الإثنين المقبل، على الساعة 16.30 بملعب سيق.