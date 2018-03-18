مدرب بريمين: “بلفوضيل يؤدي عمله بإتقان تام”

أشاد مدرب فيردر بريمين، فلوريان كوفيلديت، بأداء الدولي الجزائري إسحاق بلفوضيل، بعد الفوز المحقق أمام نادي أوغسبورغ، لحساب الدوري الألماني.

وصرح المدرب فلوريان كوفيلديت، بخصوص بلفوضيل: “مع إسحاق، من المهم دائمًا أن يكون ما يفعله منطقيًا، فهو يؤدي عمله بإتقانٍ تام”.

وتابع: “لقد احتاج بعض الوقت للإعتياد على على الدوري الألماني، وأضنه بدأ يجد معالمه مع الفريق في الدوري”.

من جهة أخرى صرح متوسط ميدان بريمين، زلاتكو جينيزوفيش، بخصوص آداء زميله بلفوضيل: “كنا ندرك أنه يملك شيئا ما ليقدمه، ولقد ساعدنا كثيرا”.