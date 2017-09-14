أحدث مدرب رائد القبة دان أنجيليسكو عدة تغييرات تحسبا لمباراة شبيبة بجاية غدا الجمعة.

ويستقبل رائد القبة، شبيبة بجاية غدا الجمعة، بملعب 20 أوت، بداية من الساعة الخامسة ، برسم الجولة الثالثة لرابطة “موبيليس” الثانية.

مثلما كان متوقعا، فقد قام مدرب الرائد، الروماني أنجيليسكو بإبعاد قائد فريقه حسين مترف عن لقاء شبيبة بجاية.

وكان مترف قد رفض مصافحة أنجيليسكو عند اخراجه أمام مولودية بجاية الجمعة المنصرم، قبل أن يتشابك معه في حصة الإستئناف.

وأسقط أنجيليسكو كل من الظهير الأيسر للفريق عامر، ولاعب الوسط العربي الشريف، في وقت أعاد فيه المدافع بوزامة المنتظر مشاركته أساسيا أمام ” الجياسمبي”

وسيلعب رائد القبة أمام أبناء “يما قوراية” بخطة 3-5-2 بعد أن لعب بخطة 4-5-1 في أول مبارتين من البطولة.

وينتظر أن يدخل الرائد بالتشكيلة الاساسية التالية غدا أمام شبيبة بجاية :

سليماني، نايت يحي، بوزامة، بومعيزة، أيت علي، شيحاتي، سلامي، بن عياش ، حوش، رموش، عمران.

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