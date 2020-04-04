مدرب “رايو فاليكانو” في مفكرة السياسي

تواصل إدارة فريق شباب قسنطينة تحركاتها في الآونة الآخيرة للتعاقد مع طاقم فني جديد تحسبا للموسم الكروي القادم.

يومية الفجر المصرية كشفت اتصال المدير العام الرياضي للسياسي رشيد رجراج بالمدرب المصري خالد غنيم الذي يشرف على الفريق الثاني لرايو فاليكانو الاسباني.

ذات اليومية أضافت أن رجراج ينتظر فقط انتهاء أزمة فيروس كورونا للتنقل إلى إسبانيا والإتفاق مع التقني المصري على كبيرة وصغيرة وتوقيع العقد بصفة رسمية.

يذكر أن الفريق الأخضر والأسود بدون مدرب رئيسي منذ رحيل المدرب الفرنسي دينيس لافان بعد خلافات حادة مع الإدارة.