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مدرب رديف أتليتيكو مدريد :”ماحدث مع بولحية آلمني كثيرا”

الرياضة
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مدرب رديف أتليتيكو مدريد :”ماحدث مع بولحية آلمني كثيرا”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد “أوسكار فيرنانديز”، مُدرب الفريق الرديف لـ”أتليتكو مدريد”، بأنه متأسف لرحيل الجزائري، زاكي بولحية صوب “ليفانتي” خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

وصرح قائلا لجريدة “دياريو لاغرادا” :”مُغادرة زاكي آلمتني كثيرا، خاصة وأنه كان لاعبا مُهما في صفوف تشكيلتنا، قبل تعرضه للإصابة”.

وأضاف :”قضية زاكي تعتبر من أسوأ الأمور التي عشتها مع “الأتليتي” منذ سنوات، لأني لم أعرف كيفية إعادته لمُستواه الطبيعي”.

وختم :”أنا أتحمل مسؤولية رحيله، لأني كمدرب كان من المُفترض علي أن أعيد الأمور لمجاريها، لكني وللأسف فشلت في ذلك”.

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