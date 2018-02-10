مدرب رديف أتليتيكو مدريد :”ماحدث مع بولحية آلمني كثيرا”

أكد “أوسكار فيرنانديز”، مُدرب الفريق الرديف لـ”أتليتكو مدريد”، بأنه متأسف لرحيل الجزائري، زاكي بولحية صوب “ليفانتي” خلال الميركاتو الشتوي الأخير.

وصرح قائلا لجريدة “دياريو لاغرادا” :”مُغادرة زاكي آلمتني كثيرا، خاصة وأنه كان لاعبا مُهما في صفوف تشكيلتنا، قبل تعرضه للإصابة”.

وأضاف :”قضية زاكي تعتبر من أسوأ الأمور التي عشتها مع “الأتليتي” منذ سنوات، لأني لم أعرف كيفية إعادته لمُستواه الطبيعي”.

وختم :”أنا أتحمل مسؤولية رحيله، لأني كمدرب كان من المُفترض علي أن أعيد الأمور لمجاريها، لكني وللأسف فشلت في ذلك”.