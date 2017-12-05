كشف “ستانيسلاف تشيرشسوف”، مدرب المنتخب الروسي، إنه لايملك أي معلومات عن المنتخب المصري سوى لاعب ليفربول.

حيث أوقعت قرعة مونديال روسيا 2018، البلد المنظم إلى جانب كل من مصر والسعودية والأوروغواي في المجموعة الأولى.

وأكد مدرب “الدب” الروسي في تصريح لموقع الاتحاد الروسي لكرة القدم، أنه لايعرف سوى محمد صلاح من “الفراعنة”.

وقال: “لايمكنني القول إن مجموعتنا جيدة، إلا بعد انطلاق المونديال ولعب المباريات، لأننا لانمتلك معلومات كافية عن منافسينا”.

وأضاف: “لم نلعب مع مصر والسعودية وحتى الأوروغواي من قبل، وبالتأكيد يملكون لاعبين معروفين على غرار صلاح لاعب ليفربول”

وتابع: “سأتابع محمد صلاح بنفسي في مواجهة ليفربول مع سبارطاك موسكو في رابطة الأبطال”.