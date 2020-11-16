مدرب “زيمبابوي”: “لانخاف أي شيء وسنوقف سلسلة الخضر” !

أكد “زدرافكو لوغاروسيتش” مدرب “زيمبابوي” أن منتخبه لا يهاب أي شيء، ويريد كسر سلسلة الخضر.

وقال مدرب “زيمبابوي” في تصريحات صحفية: “نحن المحاربون ولا نخاف أي شيء”.

وأضاف: “صنعنا 3 أو 4 فرص في الجزائر لكننا استقبلنا أهدافا لا يمكن أن نستقبلها في مباريات مثل هذا النوع”.

وتابع: “لقد منحناهم الهدايا في المباراة السابقة لكن الآن الأمر مغاير.. إذا كان عليهم تسجيل هدف واحد فعليهم العمل بجهد كبير”.

وختم كلامه: “المنتخب الجزائري لم ينهزم منذ مدة طويلة ولكن اليوم سينهزمون هذا هو هدفنا ولا بديل عن النقاط الثلاث”.