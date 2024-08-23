مدرب فولسبورغ يكشف مستجدات الوضع الصحي لأمين عمورة

تحدث مدرب نادي فولسبورغ الألماني، رالف هاسنهوتل، اليوم الجمعة، عن مستجدات الوضع الصحي للاعبه الدولي الجزائري محمد أمين عمورة.

ونقل الحساب الرسمي لنادي فولسبورغ على منصة “X”، تصريح المدرب هاسنهوتل، أين قال: “عمورة يعود تدريجيا للميادين”.

وبخصوص امكانية تواجده في مباراتهم أمام بايرن ميونخ، أوضح مدرب فولسبورغ: “مباراة بايرن جاءت في وقت مبكر جدا، أتمنى أن يتمكن عمورة، من التدرب مع الفريق قريبا”.

يذكر أن محمد أمين عمورة، تعرض لاصابة على مستوى الرباط الإنسي، خلال مشاركته في التحضيرات الصفية لناديه فولسبورغ.