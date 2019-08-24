مدرب ليستر سيتي يطالب غزال بالبحث عن فريق جديد

طالب مدرب نادي ليستر سيتي الإنجليزي، برندر روجرز، لاعبه الدولي الجزائري رشيد غزال، بايجاد فريق جديد قبل نهاية الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف موقع “ليستر ماريكوري” الإنجليزي، أن برندر روجرز، يسعى للتخلي عن خدمات كل من فوسيني ديابات، أدريان سيلفا، ورشيد غزال.

وأوضح مدرب ليستر سيتي، بأن رشيد غزال، يملك امكانيات جيدة، لكن المنافسة الكبيرة في منصبه من غراي، وبرايتون، حرمته من البروز.

ويتوجب على المهاجم الجزائري، ايجاد فريق جديد، قصد الإنضمام اليه قبل نهاية الشهر الجاري، آخر موعد لانتهاء الميركاتو الصيفي في أوروبا.

يذكر أن رشيد غزال، لم يشارك في أول مبارتين لناديه ليستر سيتي، مع بداية الموسم الجديد للبريمير ليغ الإنجليزية.