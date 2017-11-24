أكد مدرب ليستر سيتي كلود بويال، أن فريقه يضم العديد من المهاجمين، وسيكون من الصعب إشراك الجميع رغم توالي المباريات.

وقال بويال: “إلى جانب سليماني وفاردي، لدينا العديد من المهاجمين، إيهياناتشو، ألوا، موسى، أوكازاكي، من الصعب حصول الجميع على دقائق”.

وأضاف: “وجود كل هؤلاء يزيد من حدة المنافسة في خط الهجوم، وفي الأخير علي إختيار واحد أو إثنين”.

وتابع: “عليهم العمل بجهد في التدريبات، وأدرك صعوبة منح الجميع بعض الدقائق في المباريات، لكن سنرى ماذا سيحدث”.

من جهة أخرى، فإن سليماني يتجه ليكون أول المغادرين في الميركاتو الشتوي، خاصة وأنه مطلوب في العديد من الأندية الأوروبية.