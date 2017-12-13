مدرب ليستر يمنح سليماني فرصة آخرى !

كشف الفرنسي “كلود بويال” مدرب ليستر سيتي، أن فريقه سيدخل مرحلة صعبة في بطولة الدوري الانجليزي، أين سيلعب العديد من المباريات في فترة قصيرة.

ولهذا فإن “بويال” أكد أنه بحاجة الى جميع اللاعبين بما فيهم سليماني الذي كان مهمشا في الفترة الأخيرة.

وقال الفرنسي: “لا يمكنني أن أزج بنفس اللاعبين في كل المباريات تقريبا، ستكون هناك تغييرات”.

وأضاف: “أنا بحاجة الى جميع اللاعبين دون استثناء فسنلعب العديد من المباريات في الفترة المقبلة”.

يذكر أن سليماني بات مطلوبا من العديد من الأندية الإنجليزية وحتى سبورتينغ لشبونة يرغب في إعادته للفريق.