مدرب ليل يبعد زدادكة عن سفرية جزر فارو

أسقط مدرب نادي ليل الفرنسي، باولو فونسيكا، اسم لاعبه الدولي الجزائري، حكيم زدادكة، من قائمة اللاعبين المعنيين بالسفر إلى جزر فارو، تحسبا لمواجهة المضيف كي كلاكسفيك.

ويلتقي غدا الخميس، نادي ليل، بمضيفه كي كلاكسفيك، ضمن الجولة الـ 2 من دوري مجموعات دوري “المؤتمر الأوروبي.

وكشف اليوم الأربعاء، الحساب الرسمي لنادي الشمال الفرنسي عبر منصة “X”، عن قائمة اللاعبين المعنيين، بسفرية جزر فارو، والتي شهدت غياب زدادكة. إلى جانب الغياب المتوقع للثنائي الدولي الآخر، آدم أوناس ونبيل بن طالب، العائد من إصابة.

للإشارة فإن زدادكة، الذي استدعي للخضر في مناسبتين. لا يحظى بثقة البرتغالي فونسيكا. وهو الذي اكتفى بـ 44 دقيقة فقط من مشاركة واحدة هذا الموسم مع ليل، بجميع المنافسات.