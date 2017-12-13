مدرب ليون: “عوار يملك خاصية اللاعبين الكبار”

أشاد مدرب ليون الفرنسي جينيزيو برونو، بحسام عوار، ذو الأصول الجزائرية، كاشفا عن مزاياه التي تجعل منه من اللاعبين الكبار.

وصرح برونو جينيزيو لقناة “بين سبورت”: “التحكم في الأعصاب في الملعب خاصية اللاعبين الكبار وهذا ما يظهره عوار”

وأضاف: “يظهر تأقلم كبيرة في مختلف المناصب وهذا شيء عجيب، إلا أني لا أستغرب ذلك بحكم متابعتي له من سنتين”

وتابع: “هذه مجرد بداية بالنسبة له، وعليه مواصلة العمل كما فعل لحد الآن للسير على نسقه هذا”

من جهته صرح عوار: “أشعر براحة كبيرة في وسط الميدان، فهو منصبي المفضل، لكني مستعد للعب في أي منصب آخر”