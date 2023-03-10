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الرياضة

مدرب مولودية البيض  :”نملك فريق متواضع”

بقلم عزيز طالبي
مدرب مولودية البيض  :”نملك فريق متواضع”
البيض
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أكّد مدرب مولودية البيض شريف حجار آن فريق يملك حظوظا في البقاء في حظيرة الكبار رغم الوضعية الصعبة.

وقال شريف حجار في تصريح له لـ “النهار” عقب المباراة “التعادل أمام بسكرة، أثر علينا رغم أنه ليس فاصلا في بقائنا في حظيرة الكبار أو السقوط إلى القسم الثاني”.

كما أضاف حجار “نملك فريق متواضع ببساطة لأننا نصارع على البقاء، وهذا أمر مفروغ منه”.

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