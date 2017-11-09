مدرب نيجيريا: “سنواجه منتخبا عدوانيا مع ماجر”

أكد مدرب المنتخب النيجيري “روهر” أن المنتخب الجزائري سيكون عدوانيا يوم غد في المباراة التصفوية الأخيرة.
وقال روهر: “المنتخب الجزائري سيكون عدوانيا فوق أرضية ميدانه وبمدربه الجديد رابح ماجر”.
وأضاف: “لديهم لاعبين ممتازين مثل، محرز، سليماني وبراهيمي، علينا الحذر منهم”.
وأكد المدرب النيجيري في نفس السياق أنه سيعتمد على اللاعبين الذين لم يحظوا على فرص كثيرة مع المنتخب
فقال: “مباراة الجزائر ستكون فرصة لبعض اللاعبين من أجل إثبات قدراتهم خاصة الذين لم يحظوا على فرصهم مع المنتخب”
وختم كلامه: “من الجيد مواجهة الجزائر في مثل هذه الظروف، نحن نعاني من غياب بعض اللاعبين بسبب الإصابة، لكننا نستهدف تحقيق نتيجة إيجابية”.
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