مدرسة تاونزة العلمية بغرداية تتوج بجائزة افضل عمل جماعي في الاولمبياد الدولي للغة الانجليزية بالأردن

توجت مدرسة تاونزة العلمية بولاية غرداية بالمركز الأول بجائزة أفضل عمل جماعي في فعاليات الأولمبياد الدّولي ال3 للغة الإنجليزية بالأردن.

وقد مثل الجزائر في هذه الاولمبياد فريق طلابي من مدرسة تاونزة والتي تشارك فيه للمرة الثانية على التوالي ممثلا للجزائر ي.

ويتكون الفريق من 7 تلاميذ من المستوى الثانوي تحت اشراف ثلاثة اساتذة في اللغة الانجليزية من المدرسة.

وقد أبدع تلاميذ المدرسة في تقديم عروضهم ومناقشتها أمام لجان التحكيم المختصة.

في المحاور الخمسة للأولمبياد التي تخدم عنوانه لهذا العام وهو موضوع “الصّحة”.

وقد اتسمت المنافسات التي دامت ثلاثة أيام بالتحدي الكبير في مختلف محاور الأولمبياد.

بين الفرق والدول المشاركة بمجموع 64 فريقا وما يقارب عن 1000 تلميذ مشارك في هذا الحدث العلمي العالمي.