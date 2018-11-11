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مدوار: “حياتي الشخصية خط أحمر وبركاو ما تبعو فيا”

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مدوار: “حياتي الشخصية خط أحمر وبركاو ما تبعو فيا”
بقلم كريم.تيغرمت

رد رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار،اليوم الأحد، على الإنتقادات التي طالته مؤخرا من طرف رئيس شبيبة القبائل، شريف ملال.

وصرح مدوار، في هذا الخصوص: “الجلوس في المقاهي رفقة أصدقائي من كل رؤساء الأندية، هو جزء من حياتي الشخصية، ولا شأن لأحد بها”.

وأضاف: “لا أفهم لماذا تم تصويري وما الفائدة من تتبع حياتي الشخصية، لما لم يتم تصويري في المسجد أثناء تأديتي للصلاة”.

وتابع: “أنا لا ألوم الشاب الذي صورني في المقهى، بل ألوم بعض القنوات التلفزيونية التي بثت الصورة”.

وأردف مدوار: “أتمنى أن تبقى الحياة الشخصية للأفراد خاصة، لأنني لم أدخل أماكن مشبوهة في حياتي”.


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