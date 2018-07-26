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مدوار: “على الجيع احترام قرارات الرابطة”

الرياضة
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مدوار: “على الجيع احترام قرارات الرابطة”
بقلم كريم.تيغرمت

طالب رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم، عبد الكريم مدوار، رؤساء الأندية الجزائرية، لاحترام برنامج وقراراة هيئته، خلال الموسم المقبل.

وصرح عبد الكريم مدوار، لوكالة الأنباء الجزائرية: “أدعو جميع الأندية المحترفة، لإحترام برنامج الرابطة المحترفة بقسميها، خلال الموسم الكروي المقبل”.

وأضاف: “أوضحت لجميع رؤساء ومسؤولي الأندية المحترفة، حقوقهم وواجباتهم، ولن يكون هناك الكيل بمكيالين خلال عهدتي كرئيس للرابطة المحترفة”.

وتابع الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم: “سطرنا خطة طريق للموسم الكروي المقبل، وعلى الجميع احترامها”.


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