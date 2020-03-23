مدوار:”للأسف البعض غير ملتزمين بالحجر الصحي”

الرياضة
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مدوار:”للأسف البعض غير ملتزمين بالحجر الصحي”
بقلم يونس رزيق

أعرب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، عن أسفه الشديد من تعامل بعض الجزائريين مع الحجر المنزلي للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وتحدث مدوار في تصريح لقناة “كانال ألجيري” أمسية اليوم الإثنين عن الوضع الصحي الذي يعيشه العالم عقب إنتشار فيروس كورونا المتجدد قائلا:

“للأسف البعض لا يطبق تعليمات الحجر الصحي والبقاء في المنزل حتى عندنا في الشلف، كاين البعض ليسوا ملتزمين، ويجب تطبيق تعليمات الدولة”.

وأضاف: “للأسف شاهدنا إحتكار بعض التجار للسلع الغذائية في وقت كان يجب تقديمها مجانا للزوالية”.


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