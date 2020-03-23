مدوار:” للاسف البعض غير ملتزمين بالحجر الصحي”

الرياضة
  • -
  • 0
مدوار:” للاسف البعض غير ملتزمين بالحجر الصحي”
بقلم يونس رزيق

اعرب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار عن اسفه الشديد من تعامل بعض الجزائريين مع الحجر المنزلي للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وتحدث مدوار في تصريح لقناة كانال الجيري امسية اليوم الإثنين عن الوضع الصحي الذي يعيشه العالم عقب إنتشار فيروس كورونا المتجدد قائلا:

“للاسف البعض لا يطبق تعليمات الحجر الصحين والبقاء في المنزل حتى عندنا في الشلف، كاين البعض ليسوا ملتزمين، ويجب تطبيق تعليمات الدولة”

واضاف: “للاسف شاهدنا إحتكار بعض التجار للسلع الغذائية في وقت كان يجب تقديمها مجانا للزوالية”


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=794688

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com