مدوار:” للاسف البعض غير ملتزمين بالحجر الصحي”

اعرب رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار عن اسفه الشديد من تعامل بعض الجزائريين مع الحجر المنزلي للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وتحدث مدوار في تصريح لقناة كانال الجيري امسية اليوم الإثنين عن الوضع الصحي الذي يعيشه العالم عقب إنتشار فيروس كورونا المتجدد قائلا:

“للاسف البعض لا يطبق تعليمات الحجر الصحين والبقاء في المنزل حتى عندنا في الشلف، كاين البعض ليسوا ملتزمين، ويجب تطبيق تعليمات الدولة”

واضاف: “للاسف شاهدنا إحتكار بعض التجار للسلع الغذائية في وقت كان يجب تقديمها مجانا للزوالية”