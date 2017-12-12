مدوار :”يجب التخلص من الإنتهازيين ومن صوتوا لزطشي كانوا مع روراوة “

أكد عبد الكريم مدوار، بأن الإتحاد الجزائري ورغم التغيير الذي حصل داخله، لايزال يعاني من نفس النقائص التي كانت سابقا.

وقال :”الرئيس السابق كان أقوى من المسؤولين، والذين صوتوا عليه سابقا، هم نفسهم من قاموا بالتصويت على زطشي فيما بعد”.

وأردف :”الإنتهازيون لايزالون مُقربين من المكتب الفيدرالي ويؤثرون عليه، مما جعله يتخذ قرارات تنقلب عليه، ويجب نزع عقلية فلان وفلان”.

وختم :”لو تكون الجدية ونتفادى الشخصنة، فإننا سنسير للأمام، ويجب أن ندخل الإحتراف بصفة تدريجية، وحينها أضمن لكم بأننا سننجح”.