مدوار يواصل تحطيم إتحاد العاصمة ببرمجة جهنمية !

واصل رئيس الرابطة المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار، تحطيم فريق إتحاد العاصمة، من خلال البرمجة الجهنمية المخصصة للقاءات المتأخرة لمرحلة الذهاب.

وكانت الرابطة قد حرمت فريق سوسطارة من ثلاث نقاط مهمة بعد مقاطعته للداربي العاصمي أمام مولودية الجزائر بسبب برمجته في تاريخ الفيفا، مع العلم أن فريق الإتحاد كان منقوصا من لاعبه مؤيد اللافي الذي كان متواجدا رفقة المنتخب الليبي.

وفاجأ رئيس الرابطة المحترفة لكرة لقدم عبد الكريم مدوار فريق سوسطارة ببرمجة المباريات المتأخرة في تواريخ متقاربة، بالرغم من السفريات الشاقة التي ستقود رفقاء الحارس محمد لمين زماموش داخل أدغال إفريقيا.

ويواجه الفريق الأسود والأحمر فريق صن داونز الجنوب إفريقي هذا السبت في إطار دور المجموعات من منافسة دوري أبطال إفريقيا، فيما سيخوض مباراة الداربي العاصمي أمام نادي بارادو يوم الإثنين، على أن يخوض مباراة العودة أمام صن داونز بجنوب إفريقيا يوم السبت.

برنامج مباريات اتحاد العاصمة القادم و الخاص بالمباريات المتأخرة و القارية :