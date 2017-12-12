مدوار يُحمّل روراوة مسؤولية فشل الإحتراف في الجزائر

حمّل عبد الكريم مدوار، الإدارة السابقة لـ “الفاف”، ورئيسها محمد روراوة، مسؤولية فشل الإحتراف في الجزائر، بسبب عدم الإعتماد خُطة واضحة.

وصرح قائلا خلال ندوة تطوير كرة القدم الجزائرية :”تسرعنا في دخول الإحتراف دون تحضير، ولم يتم إستشارة الأطراف المعنية بالأمر”.

وأضاف :”الفيدرالية كانت مُكونة من عُضو في الرابطة، ولم توجد أي مُتابعة، والأكثر من هذا فإنّ القوانين لم يتم تطبيقها”.

وواصل :”قانون الإحتراف على الورق جيد” ليستدرك بالعامية :”هناك بعض النقاط تدخلنا فالحيطّ، يجب أن نفهم بأننا شركات رياضية لاتجارية”.