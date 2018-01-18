مدوني يوتيوب في غضب بسبب توقيف خدمة الإعلانات

يواجه موقع “يوتيوب” للفيديوهات غضبا كبيرا في صفوف عدد من المستخدمين بسبب توقيف خدمة الإعلانات عن آلاف القنوات.

مما أثر بشكل سيء على دخلهم الشهري.

وقال موقع الفيديوهات إنه غيّر سياسة قواعده، للمرة الثانية خلال 9 أشهر، بشأن القنوات التي يسمح لها بعرض الإعلانات.

والسياسة السابقة كانت تسمح للقنوات باستضافة الإعلانات إذا كانت تتوفر على 10 آلاف مشاهدة.

إلاّ أنّ الأمورتغيّرت اليوم، حيث باتت القواعد ترغم القناة على توفرها على 4 آلاف ساعة من”مدّة المشاهدة” خلال الأشهرالـ12 الماضية.

بالإضافة إلى إستقطابها 1000 مشترك و10 آلاف مشاهدة.

من جهته، ذكر متحدث باسم يوتيوب أن، هذه الخطوة ستشكل منافسة قوية وسنقلل من القنوات والفيديوهات ذات المحتويات الضعيفة وغير الملائمة.