مديرة الإعلام بوكالة “عدل”: عملية تحميل مقررات التخصيص ستستمرة إلى غاية الانتهاء من كل المكتتبين

قالت حورية ماضي مديرة الاعلام الألي والإحصاء بالمديرية العام لوكالة “عدل” ان عملية تحميل مقررات التخصيص تجري في ظروف جيدة.
وطمأنت المسؤولة بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره مكتتبي برنامح البيع بالإيجار المعنيين بتحميل مقررات التخصيص من الموقع الكتروني ان العملية تجري بصفة تدريجية.
وقالت ان العملية تبقى مستمرة إلى غاية تمكين المكتتبين المعنيين بها من الحصول على مقرراتهم .
ودعت ذات المسؤولة المكتتبين المعنيين ب 36 ولاية المعلن عنها الى التحلي بالصبر إلى غاية تمكنهم من سحب مقررات التخصيص.
طمأنت حورية ماضي مديرة الاعلام الالي و الاحصاء بالمديرية العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره مكتتبي برنامح البيع بالايجار المعنيين بتحميل مقررات التخصيص من الموقع الكتروني ان العملية تجري بصفة تدريجية وتبقى مستمرة الى غاية تمكين المكتتبين المعنيين بها من الحصول على مقرراتهم . ودعت ذات المسؤولة المكتتبين المعنيين ب 36 ولاية المعلن عنها الى التحلي بالصبر الى غاية تمكنهم من سحب مقررات التخصيص .
Publiée par DG AADL sur Mardi 10 mars 2020
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