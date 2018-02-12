مديرة التربية للبليدة: عضو متقاعد من الكناباست وراء المشاكل

أكدت مديرة التربية لولاية البليدة، غنيمة آيت إبراهيم، أنّ عضو متقاعد من المكتب الولائي لنقابة الكناباست هو سبب المشاكل

وأضافت المديرة، أن الوقفة الإحتجاجية كانت من طلب المكتب الوطني للتعبير على مطالبهم نظرا للإجراءات المتخذة ضدهم.

مشيرة إلى أن المحكمة الإدارية أصدرت بعدم شرعية الإضراب، ونملك قرار التبليغ بعدم شرعية الإضراب.

وصل عن طريق المحضر القضائي، وبما أن الإضراب غير قانوني فالسلطة الوصية تقوم بإجراءات تطبيق قوانين إهمال المنصب.

من خلال العزل والإقتطاع، حيث بلغ عدد الأساتذة المضربين 580 أستاذ، وليس 1200 فهو تغليط للراي العام.

مؤكدة أن الحوار مفتوح لسبعة نقابات وليس لدينا معهم مشاكل فقط مع نقابة “الكناباست”.