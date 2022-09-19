مدير العام لديوان الأرصاد الجوية بالدار البيضاء مهدّد بالحبس

بعد سلسلة خلافات شخصية وأخرى مهنية، حول الترشح للانتخابات النقابية بالديوان الوطني للارصاد الجوية بالدار البيضاء شرق العاصمة، تورط المدير العام لذات الديوان في، قضية جزائية. ويتعلق الامر بالمدعو “إ.ابراهيم” لمتابعته بتهمة الوشاية الكاذبة اثر شكوى رسّمها ضده موظف “تقني” بالديوان المدعو “ص.بوعلام”. متهما اياه بالوشاية الكاذبة. بعدما نسب هذا الاخير لخصمه “الضحية” جرم التزوير طالت وثيقة إدارية كانت محل تحقيق بمحكمة الحال، قبل أن يفصل فيها قاضي التحقيق بوجه لا متابعة في حق الضحية الحالية.

وكشفت مجريات المحاكمة، التي مثل فيها مدير العام للأرصاد الجوية بمنطقة الدار البيضاء ” إ.ابراهيم” كمتهم غير موقوف لاستفادته من إجراءات الاستدعاء المباشر من طرف المحكمة، فإن هذا الاخير تورط جزائيا، في اعقاب شكوى تقدم بها موظف بذات الديوان ” ص.بوغلام “يشغل بالقسم التقني منذ 30 سنة، مباشرة بعدما فصل قاضي التحقيق عام 2017 في قضية رفعها ضده ديوان الارصاد الجوية تتعلق بواقعة تزوير طالت وثيقة ادارية ” اجازة “، استغلها المتهم خلال فترة الانتخابات النقابية، أين قام بالتصرف فيها باضافة عنوان ثاني لمحل شغله، بعد منعه من حق الترشح وهي القضية التي فصل فيها القسم الاجتماعي ” الاستعجالي” لصالح الضحية الحالية، أين صدر حكما بالغاء الانتخابات مع منحه حق الترشح .

ولأن الحكم الذي اصدره القسم الاجتماعي لصالح الضحية، رفع ديوان الارصاد الجوية الممثلة بشخص مسيرها المدعو ” إ.ابراهيم” شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لمحكمة الحال، تتعلق بتهمة التزوير الذي طال الوثيقه الإدارية، على اعتبار ان الوثيقة التي منحها مدير الموارد البشرية للمتهم لا يحق له إخراجها من مقر الديوان، واستعمالها لاغراضه الشخصية، بحكم أن المتهم وهو الضحية الحالية، قام بتزوير عنوان المصلحة التابعة إليه اداريا، باضافة عنوان الدار البيضاء بدل واد السمار، وهي القضية التي وبعد السماع الى جميع الاطراف والاطلاع على الوثيقة محل الجرم، اصدر قاضي التحقيق حكما بلا وجه المتابعة.

وعلى إثر رفض الديوان الوطني للارصاد الجوية، اعادة ادماج الضحية الحالية ” بوعلام” في منصب عمله، بسبب دعاوى قضائية مرفوعة بالقسم الاجتماعي، او افادته بوثائقه المهنية لايداع ملف التقاعد، تقدم بشكوى يتهم فيها المدير العام “إ.ابراهيم ” بالوشاية الكاذبة، هذا الاخير وخلال مواجهته من طرف قاضي الجنح اليوم الاثنين، أنكر علاقته بالقضية، مصرحا بانه لم يرفع اي شكوى ضد شخص الضحية، وانما ديوان الارصاد الجوية هو ما تابعه قضائيا بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثيقة إدارية، وهذا في اعقاب اكتشاف الأخيرة استغلال وثيقة ادارية تتعلق ب” اجازة” استفاد منها، ليستغلها بسوء نية خلال فترة الإنتخابات النقابية، لتمكنه من حق الترشح.

الضحية من جهته اكد في الجلسة ان المتهم المدير هو من مارس عليه ضغوطات مهنية، بسبب خلافات سابقة حول حق الترشح للانتخابات النقابية، ولان العدالة انصفته وألغت الانتخابات التي اقصي منها، ومنحته حق الترشح ، راح يشوّه سمعته منسبا له جرم التزوير.

مضيفا الضحية أن المدير الحالي، حرمه من وثائقه الإدارية لايداع ملف التقاعد، لكونه بدون عمل منذ 2017، لرفضهم اعادة ادماجه في منصب عمله.

إلى ذلك دفاع الطرف المدني، التمس تعويضا ماليا قدره 200 مليون سنتيم يدفعه المتهم للضحية، جبرا بالاضرار النفسية والاجتماعية اللاحقة بموكله، اما وكيل الجمهورية فالتمس توقيع عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 50 الف دج، الى حين النطق بالحكم الاسبوع المقبل.