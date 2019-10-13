مدير المحروقات بسوناطراك : “الشراكة مع الأجنبي معادلة حتمية وقانون المحروقات وجب تعديله”

قال مدير المحروقات بشركة سوناطراك مصطفى حنيفي أن شركة سوناطراك لم تمض على سوى 12 عقد شراكة منذ 2005.

وأكد مصطفى حنيفي،اليوم الأحد خلال نزوله ضيفا بمنتدى المجاهد، أن تعديل قانون المحروقات سنة 2013 لم يزد سوى الأمور تعقيدا.

مشيرا أنه ومنذ تعديل القانون سنة 2013،ت شركة سوناطراك سوى 4 عقود فقط من بين 13 صفقة.

واعتبر مصطفى حنيفي،أن النظام الجبائي الجزائري من بين الأكثر تعقيدا في العالم، والنسبة المطبقة فيه من بين الأكثر ارتفاعا أيضا.

وأكد مدير المحروقات بشركة سوناطراك أن الخيار الوحيد كان تعديل قانون المحروقات لجذب وتوسيع الاستثمارات بالجزائر.

واعترف حنيفي عن عجز سوناطراك من الناحية المالية واليد العاملة،مشيرا أنها لا تستطيع الاستثمار في القطاع لوحدها دون الشريك الأجنبي.

كما لمح حنيفي أن الإنتاج على مستوى قطاع المحروقات سجل تراجع كبيرا، وقال أن التوجه لاكتشافات جديدة بات أمرا حتميا.