مدير تشاكر يكشف تفاصيل ترميم الملعب !!

كشف كمال ناصري مدير المركب الرياضي الشهيد مصطفى تشاكر تفاصيل أشغال ترميم الملعب الجارية في الأونة الأخيرة.

ناصري قال في حوار مع القناة الرسمية للفاف:”رئيس الفاف خير الدين زطشي راسلنا وطالب بتحضير الملعب تحسبا للمباريات القادمة للخضر خاصة وأن بلماضي يصر على ذلك”.

“قمنا بتوسيع قاعة الندوات الصحفية كما حضرنا غرفة خاصة بمحافظ المباراة وقمنا أيضا بتوسيع الغرفة الخاصة بالطاقم الفني للخضر”.

“والي ولاية البليدة يصر على جعل غرف تغيير الملابس الخاصة بالخضر بمقاييس تليق بأبطال إفريقيا وهو مانعمل عليه”.

وأضاف:”قمنا بنزع العشب الطبيعي الذي دامت فترة خدمته ل10 سنوات أي من 2010 إلى غاية 2020 وقمنا بغرس عشب طبيعي جديد”.

وختم:”الأشغال أيضا تشمل النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس وكذا المكان المخصص للصحفيين كما سنقوم بطلاء المدرجات”.