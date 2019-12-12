مدير حملة ميهوبي: مرشحنا سيكون في الدور الثاني والتحالفات ستحسم الرئاسيات

قال محمد فادن، مدير حملة المترشح للرئاسيات عز الدين ميهوبي، أن النتائج التي تصلنا تؤكد أن ميهوبي متقدم في العديد من الولايات.

وقال فادن لقناة النهار ، أن ميهوبي يحتل المرتبة الأولى في العديد من الولايات ويحتل المرتبتين الثانية والثالثة في بعض الولايات.

وأضاف أنه لا يمكن إحتساب النتائج إلا بعد إعلانها من طرف السلطة الوطنية للانتخابت والمجلس الدستوري، وقال أن الأهم أن الانتخابات تتجه إلى الدور الثاني وان ولا أحد من المترشحين إستطاع إجتياز الدور الأول، وأن المترشح عز الدين ميهوبي سيكون في الدور الثاني.

وقال أنه عند الذهاب إلى الدور الثاني ستكون إتصالات مع المترشحين لإقامة تحالفات، ما يمكن ميهوبي من التقدم في الإنتخابات.

كما أن الناخب يغير رأيه في الدور الثاني، والأهم أننا نجحنا في حمل فكرة و حررنا حزب كان دوما يزكي مرشحين من خارجه.

سجلنا تجاوزات بدأت من مدة طويلة،ترتكز على محاولة تضليل الرأي العام ، نحن نؤمن بالعملية الديموقراطية، ويهمنا نجاحها.

وعن النتائج الاولية قال فادن، أن هناك إختيار عديدة للشعب الجزائري ، الناخب وجد نفسه أمام مختلف التوجهات.

في الدور الثاني ستكون هناك مناظرة بين المترشحين، وميهوبي سيحسم الدور الثاني لصالحه، والذهاب إلى هذا الدور دليل على تنوع الاختيارات للمنتخب.

نسبة المشاركة كانت جواب صريح و واضح لمن كانوا يراهنون على المرحلة الانتقالية والذهاب بالبلاد إلى الهاوية.