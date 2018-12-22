مراسل المسيلة: هذا هو حل الحماية الأخير لإنقاذ العياشي من الأنبوب.. !!

لا يزال الشاب العياشي من ولاية المسيلة، عالقا داخل أنبوب، لمسافة 35 مترا.

وتتواصل عملية إنقاذ الشاب العياشي، الذي سقط داخل أنبوب مائي ضخم.

واستأنفت الحماية المدنية، التي تتواجد هناك منذ 5 أيام، العملية الثانية، والتي اعتبرتها كحل أخير، لإنقاذ الشاب العياشي.

ويتمثل الحل الأخير، في استخراج المياه المتبقية وقطع الأنبوب من تحت أرجل العياشي.

وكانت الحماية المدنية قد فشلت في العملية الأولى من تحرير العياشي، حيث واجهت صعوبات كبيرة استحيل من خلالها استخراجه.

وأكدت الحماية المدنية، لـ “النهار”، أنها يمكنها رؤية العياشي، لكن لا يمكن المخاطرة باستخراجه بالحبل، خوفا من قطع أحد أعضاء جسده.