مراقبة صارمة ومتابعة شاملة للحملة الانتخابية بالولايات الوسطى

أكد المشرف الجهوي لولايات الوسط بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، هلالي الطيب، اليوم الأحد،

عن استعداد الأعضاء للقيام بمراقبة “صارمة” و”متابعة شاملة” لمجريات الحملة الانتخابية لمحليات 23 نوفمبر المقبل، وذلك سهرا على ضمان النزاهة.

وأوضح هلالي، لدى اشرافه على لقاء خصص لتنفيذ مخطط انتشار أعضاء ولايات الوسط التابعين للهيئة عبر البلديات،

لمباشرة مهامهم الرقابية في اطار الحملة الانتخابية أنهم مدعمين بوسائل مادية ومتشبعين “بارادة قوية”.

وأشار ذات المسؤول إلى أن أعضاء الهيئة سوف يركزون في اداء مهامهم الرقابية على “التحسيس في حالة تسجيل تجاوزات خفيفة”.

وهو -كما قال- ما “يمكن استدراكها بالاتصال بالحزب أو المترشح المعني و بالادارة لمراجعة الخطاء”.