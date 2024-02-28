مراهقان يقتحمان شقة جارهما بالعمارة و يستوليان على مصوغ زوجته

مثل أمام الغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء العاصمة اليوم الاربعاء، شابين موقوفين بتهمة السرقة بالكسر. طالت جارهما بالعمارة بعد اقتحام شقته الواقعة بحي ” قاريدي” بالقبة خلال فترة غيابه.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن مثول المتهمين امام المحكمة الاستئنافية، جاء في اعقاب شكوى تقدم بها جارهما الضحية. أمام مصالح الأمن، بعد عودته من السفرية. أين اكتشف ان مسكنه تعرض للسرقة عن طريق الكسر من طرف مجهول. تمكن من خلالها السطو على مجوهرات زوجته المتمثلة في سلسلة ذهبية زوجين من الاقراط. وخاتمين وساعتين من النوعية الرفيعة، بالاضافة الى مبلغ 25ألف دج.

وأسفرت التحقيقات عن تحديد هوية المشتبه فيهما ويخص الامر شابين يقطنان بنفس الحي مقر اقامة الضحية. اذ وبعد توقيفهما اعترفا بفعلتهما حيث صرح المتهم الأول ” ق.لمين”. أنه قام بسرقة شقة الضحية من أجل تسديد تكاليف علاج زوجته المصابة بمرض مزمن.

كما تم في إطار التحقيق، تحديد مكان تواجد المسروقات ، بعد العثور عليها عند مجوهراتي بمدينة زرالدة بالعاصمة.

هذا الأخير اعترف لرجال الشرطة ان المتهمين محل المتابعة قدما معا الى محله وعرضا عليه شراء كمية من المصوغ الذهبي. فاشتراها بحسن نية بغرض اذابته واستتعماله لصنع المجوهرات. مثلما معتاد العمل به بمحله، وعليه تم اقحامه في القضية ليتم متابعته هو الآخر بجنحة اخفاء أشياء مسروقة.

ومن خلال التحقيق المستمر في ذات القضية، تم ضبط الساعتين بحوزة المتهم الأول ” ق.لمين” كونه لم تتسنى له الفرصة لبيعهما.

المتهمان.

وخلال مواجهتهما أمام هيئة المجلس اعترفا خلال محاكمتها بالوقائع المنسوبة اليهما. وأعربا معا عن ندمهما ملتمسين افادتهما بأقصى ظروف التخفيف على لسان محاميهما.

أما النيابة العامة فقد التمس تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق كلا المتهمين والقاضي بإدانة كل واحد منهما ب3 سنوات حبسانافذا عن محكمة حسين داي.