مربية الأطفال تكشف سر فضيحة “محرز”

كشفت “كاثي ميرافلوريس” عن سر الفضيحة التي قام بها النجم الجزائري “رياض محرز”، الذي رفض دفع مستحقات صاحبة الـ 52 سنة.

وقال “كاثي” في تصريحات لصحيفة “الصن” البريطانية: “محرز رجل بخيل، لقد عملت بجهد طوال ساعات عملي وكنت أريد أموالي فقط”.

وأضافت: “لقد عملت بجهد كبير ولكنهم رفضوا تسديد خدماتي، لم أكن أعرف ماذا يمكنني فعله”.

وتابعت: “كنت متواجدة معهم طوال اليوم وكانوا يتصلون بي 24/24، كنت أنام في نفس غرفة الأطفال وعندما ينهضون كنت أنا من يقوم بكل شيء”.

وأردفت: “لم يكن هناك أي مشكل بخصوص عملي، لقد عملت كل الساعات وكان يجب عليهم أن يدفعوا لي”.

في حين ختمت كلامها: “لا أريد أن الطخ سمعة أي شخص، كل ما أريده هي أموالي وفقط، ففي البداية كانت الأمور تسير على ما يرام، وكان محرز وزوجته قد وافقا على دفع مستحقات الساعات الإضافية قبل أن يتغير كل شيء”.

وكان القاضي “جون شيرات” قد أصدر حكمه بالشكل الآتي: “على السيد محرز والسيدة ريتا محرز دفع 3612 جنيه إسترليني للسيدة كاتالينا ميرالفلوريس””.