مرتكبة جريمة “طرولار” قتلت زوج والدتها دفاعا عن شرفها!

“النهار” تنشر اعترافات المتهمة أمام قاضي التحقيق

قاضي التحقيق يأمر بفحص المتهمة وإخضاعها لخبرة عقلية

قدمت الشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر، أمس، أمام قاضي التحقيق بالغرفة 12 لدى محكمة سيدي امحمد، الفتاة التي تورطت في قتل زوج والدتها عن سبق إصرار وترصد، وهي الحادثة التي اهتزت بسببها منطقة تيليملي، وبالتحديد شارع طرولار بوسط العاصمة، مساء الجمعة الفارط، حيث أمر القاضي بإيداع المتهمة الحبس المؤقت بسجن الحراش مع تعيين خبير طبي لفحصها.

الجانية في العقد الرابع من العمر، وجدت نفسها متابعة بجناية قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد، وهذا بعدما أقرت المتهمة بأسباب ارتكابها الجريمة، والتي أرجعت دوافعها لقضية شرف، حيث قالت إن الضحية الذي يفوق سنه 50 سنة، حاول التحرش بها جنسيا مستغلا غياب أفراد العائلة عدة مرات.

مضيفة أمام القاضي أن الحالة التي تحولت إليها بعد تمادي الضحية في محاولاته نتج عنها يأسها وانهيارها إلى درجة التفكير في التخلص منه عن طريق قتله، لتقوم بتناول سكين من الحجم الكبير من مطبخ المنزل العائلي الذي يقع على مستوى شارع مختار عبد اللطيف “نهج الدكتور طرولار سابقا” الواقع خلف مقر الوزارة الأولى بالجزائر الوسطى، وراحت توجه طعنتين للضحية أردته قتيلا، بعدما أصابته على مستوى البطن، وتحديدا على مستوى التجويف البطني وفي منطقة أخرى حساسة.

جدير بالذكر أن الجريمة الشنعاء قد وقعت، مساء الجمعة المنصرم، الموافق لـ13 ماي الجاري، إثر مشاكل عائلية وقعت قبل دقائق من تنفيذ الجريمة، وموازاة مع هذه الوقائع الخطيرة التي خلقت جوا من الرعب وعدم الاستقرار بمنطقة تيليملي بالعاصمة، فإن قاضي التحقيق أمر بتعيين خبير طبي لفحص المتهمة، بعدما ظهر عليها علامات الاضطراب النفسي، مع إعادتها إلى السجن في إطار استمرارية التحقيق حول جناية قتل عمدي مع سبق الإصرار والترصد.