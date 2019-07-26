مرداسي تنعي رحيل عميد الفلكولور الشعبي “القصاب” بوساحة

تقدمت اليوم الجمعة، وزيرة الثقافة، مريم مرداسي بتعازيه إلى عائلة الراحل الفنان وعميد الفلكلور والغناء الشعبي إبراهيم بوساحة

الذي وافته المنية صبيحة اليوم بمسقط رأسه مدينة الشريعة جنوب ولاية تبسة عن عمر ناهز 90 سنة والمعروف بإسم إبراهيم القصاب.

وجاء في رسالة التعزية: ” تلقت وزيرة الثقافة، السيدة مريم مرداسي، بحزن كبيرنبأ الفاجعة التي ألمت بالعائلة الفنية وبعائلة الفنان

وعميد الفلكلور والغناء الشعبي ابن مدينة الشريعة بولاية تبسة، ابراهيم بوساحة المعروف بإسم إبراهيم القصاب الذي وافته المنية عن عمر ناهز 90 سنة.

وتابعت: “ويعد إبراهيم بوساحة رمز من رموز هويتنا الجزائرية الأمازيغية . حيث كان رئيس فرقة الجرف الفولكلورية .

صنع أفراح وأعراس سكان عدة ولايات خاصة بالشرق الجزائري، كما مثل عدة مرات الجزائر في محافل دولية

وظل مصرا على إيصال النغمة الشاوية إلى أبعد الحدود لإيمانه أن الموسيقى الفولكلورية بكل طبوعها رمز من رموز هذه الهوية..”

وتقول الوزيرة: “وإثر هذا المصاب الجلل تتقدم السيدة الوزيرة بخالص التعازي، إلى عائلة الفنان وإلى الأسرة الفنية سائلة المولى عز و جل

أن يتغمده ان شاء الله برحمته الواسعة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون”.