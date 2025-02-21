مرغم: “سأكون فخور بالمشاركة مع منتخب المحليين”

أكد لاعب اتحاد العاصمة، مهدي مرغم، استعداده التام للمشاركة مع المنتخب الوطني المحلي، في منافسة “الشان”.

وفي حوار خص به الإذاهة الوطنية، اليوم الجمعة، أكد مرغم: “أنا جاهز، وأحاول أن أشارك في مختلف المنافسات”.

كما أضاف: “سأكون فخور جدا بالمشاركة مع المنتتخب الوطني للمحليين في منافسة “الشان” المقبلة، في حال حظيت بالفرصة”.

يذكر أن مهدي مرغم، التحق في الميركاتو الشتوي المنصرم، بفريق اتحاد العاصمة، وبصم على بداية قوية، بتسجيله هدف في مواجهة نجم مقرة.