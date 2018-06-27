مركز التجميع سيدي بلعباس يلبس قفازات التحقيق في مركز الاجراء “الشهيد شتوي مهني” بتيسمسيلت

من المتوقع تقديم الملف امام العدالة في حال التوصل الى نتائج ايجابية في التحقيق الاولي.

كشفت مصادر لـ”النهار أون لاين” أن هزة ارتدادية ضربة مركز الاجراء بمتوسطة “الشهيد شتوي مهني” بتيسمسيلت تبعت الزلزال المسجل بمركز تجميع أوراق امتحانات البكالوريا لسيدي بلعباس،

مباشرة بعد اكتشاف تباين في المحاضر وأوراق الامتحان المستلمة ومعاينة حالة تكرار ألزمت من لجنة المراقبة بمركز التجميع استدعاء الطاقم المؤطر ومُباشرة وضع الاحتمالات في مختبر التحقيق.

وقطع اطار بوزارة التربية في حديثه لـ”النهار أون لاين” الشك في حال التوصل إلى نتائج تثبت أي لبّس أن باب العدالة سيكون مفتوحا للاحتكام في القضية،

وعرفت بكالوريا 2018 لأول مرة بتيسمسيلت تعتيما اعلاميا حضر على وسائل الاعلام الوصول إلى المعلومات والبيانات خلال أيام إجراء الامتحانات،

كما عزفت خلية الاعلام للمديرية تقديم جردٍ للمترشحين المقصيين بحجة خلو مكتبها من أية معلومة قابلة للنشر هذا على عكس باقي مديريات التربية بالوطن التي كانت بيوتها شفافة وقدمت لوسائل الاعلام الارقام دون أي حرج.