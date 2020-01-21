مرمموري يشرف الأسبوع المقبل على تنصيب خلية إصغاء وتشاور في القطاع السياحي

سيتم خلال الأسبوع المقبل بوزارة السياحة تنصيب خلية إصغاء وحوار وتشاور مع المتعاملين السياحيين ومختلف الشركاء.

وقال بيان للوزارة ان هذه الخلية تهدف لوضع استراتيجية ومقاربة جديدة لتطوير القطاع.

واستقبل اليوم، وزير السياحة حسن مرموري بمقر الوزارة كل من أعضاء الفدرالية الوطنية لمستغلي الفنادق والفدرالية الوطنية لجمعيات وكالات السياحة والسفر في إطار سلسلة اللقاءات التي برمجها للتشاور والحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الفاعلين في قطاع السياحة، من أجل تطوير القطاع.

وخلص اللقاء إلى اتخاذ قرار تنصيب خلية إصغاء وحوار وتشاور مع المتعاملين السياحيين ومختلف الشركاء، كل حسب اختصاصه وطبيعته القانونية، وسيتم الشروع في التنصيب الرسمي لهاته الخلايا الدائمة ابتداء من الأسبوع المقبل.

كما استعراض اللقاء أهم المسائل المتعلقة بواقع القطاع في الجزائر، من أجل وضع استراتيجية ومقاربة جديدة لتطوير هذا القطاع الحيوي الذي يعول عليه من أجل دفع وتيرة التنمية وبناء اقتصاد متين وقوي، وذلك من خلال “تفعيل إجراءات مستعجلة وجريئة استنادا إلى برنامج رئيس الجمهورية وذلك بتوفير المناخ الملائم للفعل السياحي والفندقي.

وتم التطرق إلى مجمل القضايا والمسائل التي تخص القطاع من أجل تطويره وترقيته، حيث أكد الوزير على ضرورة تضافر الجهود بين كل الفاعلين وذلك باعتماد منهجية تشاركية وتفاعلية مع مختلف القطاعات والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.