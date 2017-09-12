مرموري .. الحكومة ستنشئ مدينة “مارينا” في سيدي فرج

كشف وزير السياحة والصناعة التقليدية حسن مرموري، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء مدينة “مارينا” السياحية في ضاحية سيدي فرج غربي العاصمة.

برسم زيارة ميدانية لا تزال متواصلة في العاصمة، أشار مرموري إلى حراك لاستحداث منتجع “مارينا”، دون أن يمنح تفاصيل أكثر.

وأفاد مرموري أنّ 56 % من المشاريع السياحية التي تم اعتمادها، انطلقت وهي في طور الإنجاز.

وقال مرموري إنّ جولته بالعاصمة أتت للوقوف على واقع القطاع، مشيرا إلى أنّ العاصمة لها طابع سياحي خاص وجب تثمينه.

استثمارات بـ 900 مليار في 17 عاما

أبرز مرموري أنّ الجزائر توجهت مؤخرا للاستثمار بقوة، عبر إنفاق 900 مليار دينار في 17 عاما.

وتابع: “جرى صرف 120 مليار دينار على مجمعات فندقية وسلسلة حمامات”.

مرموري :”لن أقبل تأخير فندق السفير”

شدّد مرموري على إنهاء أشغال ترميم فندق السفير في وقتها، وقال: “لن أقبل التأخير في تسليمه”.

وأردف: “الترميم لا يجب أن يمس الطابع التراثي للفندق الذي يملك بعدا تاريخيا وثقافيا عريقا”.

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