مروجي مخدرات يطعنون شرطي بمحطة “التيليفيريك” في البليدة

أقدم مساءاليوم مروجي مخدرات بمحطة التيليفيريك في البليدة بطعن شرطي على مستوى القلب ما إستدعى نقله عى جناح السرعة للمستشفى.

ومعلومات وردت للنهار أون لاين فإن الضحبة والمدعو “ب. كريم “متزوج يعمل بالأمن الحضري ببوعرفة تم طعنه على مستوى القلب بعد صلاة المغرب بالبليدة

وقد تم نقله من طرف عناصر الحماية المدنية إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى فرنس فانون بالبليدة.

حيث اتهموه بتبليغ الشرطة بتحركاتهم بعد مداهمات نفذها عناصر الأمن الحضري الثالث اليوم على الساعة الثامنة إلى حي أحمد شاعو، وتفتيش بعض المنحرفين.