مريض يعاني الاهمال يستنجد بالوزير بعد تعفن رجله بمستشفى البليدة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو على فيسبوك، لمريض بمصلحة فروجة التابعة لمستشفى فرنس فانون بالبليدة، وهو في وضعية كارثية.

حيث يظهر الفيديو، المريض، وهو ملقى على الأرض، بالرغم من وجود أسرة فارغة بقربه.

بالإضافة الى تعفن رجله اليسرى، التي يسيل منها القيح، وهذا ما زاد من تأزم وضعية المريض.

حيث يظهر المريض يتألم، دون تقديم له يد المساعدة، منذ دخوله إلى المصلحة، لأسبوعين كاملين.

وحسب معلومات تحصلت النهار عليها من مصادرها الخاصة، فإن المريض لا يملك أي وثيقة تثبت هويته، ويعاني من مرض سكري وأمراض اخرى، وحالته الصحية كارثية.

الفيديو الذي ظهر على الفيسبوك، يؤكد الإهمال الذي يتعرض له المرضى في مستشفياتنا، بالرغم من توفير الدولة أموال طائلة، لتحسين الخدمات الطبية.

وهو اختبار حقيقي لوزير الصحة الجديد، من أجل التدخل، ووضع حد الاهمال وغياب الإنسانية في مثل هذه الحالات.