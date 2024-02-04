مزاير :”فوزنا أمام شباب بلوزداد دليل ضرورة الاعتماد على الشبان”

أبدى مدرب مولودية البيض هشام مزاير سعادته الكبيرة لقيادة لاعبيه للإطاحة بالمستضيف شباب بلوزداد في لقاء متأخر عن الجولة 12 من البطولة.

وقال هشام مزاير في تصريح عقب المباراة التي نقلته الصفحة الرسمية للنادي “قدمنا مستويات كبيرة امام شباب بلوزداد، أشكر اللاعبين على الأداء الكبير، رغم أننا في مرحلة صعبة، و لعبنا أمام فريق قوي، الحائز على اللقب أربع مرات، كما أنه شارك في البطولة الإفريقية”.

كما أضاف مزاير “اعتمدنا على اللاعبين الشباب، وهي فرصة للاعبين الشباب من اجل تقديم مباريات في المستوى”.

و ختم الحارس الدولي الأسبق ” الفوز اليوم بمثابة الرسالة لأبناء المنطقة تتمثل في ضرورة الاعتماد على أبناء النادي، كما أشكر الجمهور على الدعم الكبير الذي قدمه لنا اليوم”.

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