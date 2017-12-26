قال الأمين العام للأفلان،اليوم إن الحزب فشل تحقيق نسب كبيرة في الانتخابات المحلية بسبب أخطاء إرتكبها مسؤولين محليين.

ولد عباس وخلال الندوة الصحفية التي نظمها صباح اليوم بمقر الحزب في العاصمة،عاد للأخطاء التي تسببت في فشل الافلان ببعض الولايات.

مشيرا الى أن بعض المسؤولين المحليين كانوا سببا في فشل الافلان بـ،6ولايات،

كما عبر الامين العام للافلان عن عدم رضاه عن النتائج 34 مجلس ولائي للأفلان.

وفي هذا السياق دعا ولد عباس المناضلين لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية،

حيث شدّد على ذلك قائلا:”من لا يطبق برنامج الرئيس لا يجلس معنا في الطاولة”.

مشيرا الى أن سنة 2019 ستكون سنة الأفلان، وأضاف ولد عباس قائلا:” نحن مستعدون و مسلحون لخوض الرئاسيات المقبلة”