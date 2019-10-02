مسؤول المبيعات بالشرق الأوسط لـ”LG”: “المشاكل الجمركية تعيق نشاطنا بالجزائر”

وصف مسؤول المبيعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لآلات الغسيل إل جي “يونغ هوان كيم” كثرة الإجراءات الجمركية المفروضة بالجزائر كعائق أمام نشاط الشركات الأجنبية.

وقال يونغ هوان كيم، اليوم الإثنين في تصريح له “للنهار أونلان”، أن نشاط شركة أل جي بالجزائر تتخلله عدة مشاكل أبرزها في القطاع الجمركي.

وأكد ذات المسؤول أن فرض الحكومة الجزائرية لعدة رسوم جمركية للسلع المستوردة أعاق نشاط شركة أل جي بالسوق المحلية.

وأفاد يونغ هوان كيم، أن قطاع تصنيع الهواتف النقالة هو من حضي بأكبر نسبة من هذه المشاكل.

واعتبر المتحدث، أن التعامل في مجال تصنيع الهواتف النقالة وفق رخص الإستيراد من شأنه أن يوقف أو يدفع بنشاط المؤسسة في أن واحد.

ودعا في السياق ذاته الحكومة الجزائرية للتدخل السريع لفك هذه المشاكل، التي من شأنها تحديد مصير نشاط مؤسسة بأكملها.

واعتبر يونغ هوان كيم، أن توطيد التعاون مع السلطات المحلية سيمكن من إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشاكل.

وألح ذات المسؤول أن استراتجية إل جي بكوريا هي أولا توسيع إستثماراتها بالجزائر، لكن هذا لن يتم إلا بفتح وتسهيل إجراءاتها.

واغتنم نفس المتحدث للكشف عن اخر منتجات العلامة في مجال المكيفات الهوائية والثلاجات التي ستدخل قريبا السوق الجزائرية.