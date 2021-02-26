مسؤول التنظيم السياسي في البوليزاريو: وفود رفيعة المستوى ستحضر الإحتفالات غدا رغم جائحة كورونا

صرح مسؤول التنظيم السياسي في جبهة البوليزاريو أن رئيس الجمهورية الصحراوية سيلقى غدا خطاب.

وأوضح خاطري ادوه أن الرئيس الصحراوي سيتطرق إلى الأوضاع بعد استئناف الكفاح المسلح على إثر نسف اتفاقية وقف إطلاق النار

وهذا بمناسبة الإحتفالات ستكون في مخيمات اوسرد وطبعها تنظيم استعراضات شعبية وعسكرية من جيش التحرير الصحراوي

وأشار مسؤول تنظيم السياسي في جبهة البوليزاريو ان الإحتفالات تأتي في ظروف استثنائية مغايرة تماما لما كانت عليه.

وأضاف ان هذه الإحتفالات ستكون حتى في الأراضي المحتلة في العيون وغيرها بارغم من القمع والاعتداءات.

وخلال ندوة صحفية نشطها ذات المسؤول قال ان الجيش الصحراوي سيواصل ضرباته الموجعة للحتلال المغربي

كما ان الوضع على الجبهة القتالية على طول الجدار جبهة ستبقى مفتوحة للهجمات يوميا بكل الأسلحة المتاحة.

وقال خاطري ادوه نحمل الأمم المتحدة مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع التي صارت إليها خاصة وان المغرب خرق وقف إطلاق النار

وأكد مسؤول تنظيم السياسي في جبهة البوليزاريو ان العدو المغربي يتكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأشاد خاطري ادوه بالثميثل الكبير من مؤسسات الدولة الجزائرية من مختلف الهيئات ووكذا ثمثيل دبلوماسي.

وفي ذات السياق كشف ذات المسؤول ان سفيرين سيقدمان أوراق اعتمادهما للرئيس الصحراوي غدا وهما سفير زمبابوي وكوبا.

وإختتم مسؤول تنظيم السياسي في جبهة البوليزاريو ان وفود رفيعة المستوى ستحضر الإحتفالات غدا رغم وجود جائحة كورونا