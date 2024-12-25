هذه طريقة التسجيل في مسابقة الدكتوراه

ينتظر العديد من الطلبة فتح المنصة الخاصة بالتسجيلات بمسابقة الدكتوراه 2025/2024 التي ستكون بداية من 2 جانفي القادم.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن شروط المسابقة هي نفسها الشروط التي تم اعتمادها السنوات الماضية. والتي تشترط على المترشح أن يكون متحصلا على شهادة الماستر، أو مهندس دولة.

إضافة إلى مهندس معماري ، ماجستير ، طبيب بيطري ، دبلوم التعليم الثانوي PES.و للمترشح الحق في التسجيل من جامعة حتى 4 جامعات أقصى تقدير.

أما عن طريقة التسجيل فما على المترشح سوى الدخول إلى البوابة الإلكترونية من 2 إلى 14 جانفي 2025. و فتح حساب بها و ذلك بادخال معلوماته.

وبعد فتح الحساب يقوم المترشح برفع ملف التسجيل الذي يكون على شكل pdf لكل وثيقة. خاصة بملفات التسجيل.

ويتكون ملف التسجيل من نسخة من كشف نقاط البكالوريا،نسخة من الشهادة ،نسخة من الشهادات الجامعية الأخرى ( ليسانس أو غيرها)،إضافة إلى كشوف نقاط المسار الدراسي الجامعي.