مساهل: جعل 16 ماي يوما للعيش معا في سلام هو انتصار للجزائر

أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، أنّ المجموعة الدولية تعترف اليوم بجهود رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في غرس سياسة السلام والأمن.

وأوضح مساهل في تصريح للإذاعة الجزائرية، اليوم الإثنين، أن الأمن جاء انطلاقا من سياسة المصالحة الوطنية والوئام المدني وصولا إلى ترسيم اللغة الأمازيغية واعتبار يناير يوما وطنيا.

وأضاف الوزير، أنّ إقرار الأمم المتحدة يوم 16 ماي من كل عام، يوما عالميا للعيش معا في سلام، بمبادرة من الجزائر، يمثل باكورة انتصارات بلادنا في مسار المصالحة والسلام.