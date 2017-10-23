جدّد وزير الخارجية، عبد القادر مساهل، تمسك الجزائر بتجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية.

وذلك خلال الإجتماع التحضيري حول مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا، المنعقد صباح اليوم الإثنين بقصر المؤتمرات.

كما أكد وزير الخارجية الجزائري، سعي الدول الإفريقية لمحاربة الإرهاب انطلاقا من الثقة التي وضعتها في شخص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

عبد القادر مساهل، عاد ليؤكد على أهمية الإستعجال في التعاون الإقليمي والدولي لمحاربة “داعش”.

اجتماع الأفارقة حول محاربة الإرهاب في غرب إفريقيا كان مناسبة للجزائر لتذكير دول لعالم بدور المرأة الجزائرية وشجاعتها وتضحياتها في مقاومة الإرهاب.