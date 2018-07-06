 مساهل يسلم رسالة من بوتفليقة الى نظيره الزيمبابوي

سلم اليوم الجمعة وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل رسالة “أخوة وتضامن” من الرئيس بوتفليقة إلى نظيره الزيمبابوي ايمرسن منانقاقوا.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، إستقبل اليوم الجمعة بهراري وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل من طرف الريئيس الزيمبابوي.

حيث سلم له رسالة أخوية من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أين أكد من خلالها تمسك الجزائربتعزيزعلاقاتها التاريخية مع زيمبابوي.

وأضاف ذات البيان، الرئيس منانقاقوا قد “عبر عن ارتياحه لنوعية العلاقات السياسية التي تجمع بين البلدين.

وللطابع الخاص للمشاورات بين البلدين حول المسائل الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك سيما في إطار الاتحاد الافريقي.

من جهته صرح مساهل أن إرادة الجزائر تسعى لتفعيل التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وكذا مواصلة تقاليد التشاور والتنسيق بين البلدين سواء على المستوى الثنائي اوعلى الصعيدين الاقليمي والدولي.